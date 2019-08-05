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Sivasspor'dan Bibras Natcho hamlesi

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Sivasspor tecrübeli orta saha oyuncusu Bibras Natcho'yu yakın markaja aldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:28
Sivasspor'dan Bibras Natcho hamlesi

Şu ana kadar kadrosuna 7 takviye yapan Sivasspor asıl bombayı sona sakladı. Özer Hurmacı’nın yerini doldurmak için harekete geçen ‘Yiğidoların’ 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Bibras Natcho ile prensipte anlamaya vardığı öğrenilirken, İsrailli futbolcunun önümüzdeki günlerde Sivas’a gelere resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Bedavaya geliyor

Daha önce Rubin Kazan, PAOK, CSKA Moskova ve son olarak Olympiakos forması giyen Bibras 51 kez İsrail Milli Takımı’nda görev alırken, tecrübeli futbolcunun hem ‘8’ hem de ‘10’ numaralı mevkilerde oynaması Rıza Çalımbay’ı bir hayli memnun ediyor. Geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi’nde 34 maça çıkan Bibras Natcho 1 gol atarken, oyuncunun bonservisinin elinde olması bu transferde Sivasspor’un elini güçlendiriyor.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 14:28
  1. Sivasspor
  2. Bibras Natcho
  3. Süper Lig

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