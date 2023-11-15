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Spor Sivasspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı
Spor

Sivasspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2023-11-15 20:37:00 -
Sivasspor’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklara başladı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 3 gün izin yapan futbolcular, bugün Sivas'ta toplanarak Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise sınırlı alan oyun ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan sporcular ise idmanda yer almadı. Sakatlığı geçen Emre Gökay takımla birlikte çalışırken, Burak Kapacak ise düz koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Trabzonspor 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
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