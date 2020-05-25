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Spor

Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 20:15:21 -
Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara ikinci kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan ikinci Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

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