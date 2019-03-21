Sivasspor'da hedef Kayserispor galibiyeti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ligde iç sahada Kayserispor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanarak puan cetvelinde rahat bir konuma gelmek istediklerini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde Fenerbahçe karşısında iyi oynamalarına rağmen mağlup olduklarını anımsattı.

Bu karşılaşmada kaybettikleri puanları İstikbal Mobilya Kayserispor maçında telafi etmek istediklerini belirten Keleş, lige verilen arayı iyi değerlendireceklerini kaydetti.

Kayserispor maçının hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Keleş, "Bizim için çok önemli maç, lige verilen aranın iyi geleceğini düşünüyorum. Özellikle forvet bölgesindeki Arouna Kone iyileşecek, Muhammet Demir de aramıza katılacak. O bölgeyi tamamladığımız zaman eksiğimiz olmuyor." dedi.



Oyun olarak iyi seviyede olduklarını ancak Fenerbahçe maçında bunu skora yansıtamadıklarını anlatan Keleş, şunları kaydetti:

"Oyundan çok memnunum ama belli şeylerle kazanamadık. Yaptığımız hataları yine yaptık, golden sonra yine hemen gol yedik. Bizim için epey bir sıkıntı oldu. Önümüzde Kayserispor maçı var, onu alıp rahatlamak istiyoruz. Bireysel hataları biraz fazla yapmaya başladık. Bireysel hatalara çok fazla önlem alamıyorsunuz."





- "Emre'nin milli takıma seçilmesi mesajdır"





Kırmızı-beyazlı ekibin orta saha oyuncu Emre Kılınç'ın, Şenol Güneş tarafından A Milli Takım'a çağrılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Keleş, "Şenol hocamız aradı, fikirlerimizi aldı. Ona başarılar diliyorum. Emre'nin milli takıma seçilmesi güzel bir mesajdır. Biz mutluyuz, Emre burayı hak ediyordu, inşallah orada da elinden geleni yapar ve bizi de mahcup etmez. Güzel sonuçlar alarak ülkemize dönerler." ifadelerini kullandı.





- "Yabancı sayısı sınırsız olsun"





Keleş, yabancı oyuncu sınırlandırması tartışmalarıyla ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Yabancı tartışmasını herkes yapıyor, herkes bir şeyler söylüyor. Bence yabancı sayısı sınırsız olsun. Saha içerisindeki oynamaya bir sınır getirilirse Türk oyuncuları da kazanırız. Zaten kazanıyoruz bir sıkıntı, sorun yok ama yabancı sınırdan daha büyük sorunlarımız var. Kulüplerin maddi sorunlarını gidermek gerekiyor, bizde gerçi öyle bir sorun yok. Ama maddi sıkıntılardan dolayı yabancı sorunları çok olmaya başladı. Büyük paralar veriliyor, kulüpler de maddi sorunlara yöneliyorlar. İnşallah olumlu bir şeyler çıkar ama peyderpey olacağını düşünüyorum, birden olacağını düşünmüyorum. Çünkü hepsinin sözleşmeleri devam ediyor."

Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin Sivas Belediyespor ile hazırlık maçı yapacağını sözlerine ekledi.





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, açma ve germe hareketlerinin ardından idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.







