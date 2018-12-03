Sivasspor'da Göztepe mesaisi başladı





SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacakları Göztepe'yi yenerek, iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 14. haftasında deplasmanda mağlup ettikleri Medipol Başakşehir'in ligi forse eden bir takım olduğunu belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibin lideri mağlup ederek lige heyecan getirdiğini ve diğer takımların da iştahını kabarttığını dile getiren Keleş, "Sonuçta bu maçları oynamak kolay değil. Çok büyük emek harcamamız gerekiyor, biz de emeği harcadık. Gerekli şeyleri yaptık, oyun disiplinine sadık kaldık, motivasyonumuzu artırdık." diye konuştu.

Keleş, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir deplasmanından 6 puan kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Demir Grup Sivasspor'un ligin 15. haftasında Göztepe ve ardından MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağını anımsatan Keleş, "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının kat kat değerini anlamak için bu maçları kayıpsız atlatmak zorundayız. İnşallah içeri de kazanama sıkıntısını bu haftaki çalışmalarımızla gidereceğiz. Tabii ki seyirci desteğini de çok ihtiyacımız var, yanımızda olurlarsa inşallah hak ettiğimiz 3 puanı alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Robinho'nun kart cezalısı olmasının sorulması üzerine Keleş, alternatif oyuncularla onun yerini doldurmaya çalışacaklarını söyledi.





- Antrenman





Demir Grup Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma hareketlerinin ardından futbolcular, kondisyon ve dar alanda top kapma çalışması yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.



Antrenmana, Ziya Erdal, Muhammet Demir ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle, Gabriel Torje, Delvin N'Dinga ve Aydın Karabulut da izinli oldukları için katılmadı.