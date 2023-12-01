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Spor Sivasspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Spor

Sivasspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2023-12-01 17:25:00 -
Sivasspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise sınırlı alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Fenerbahçe ile Sivasspor, 4 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
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