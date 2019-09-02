Sivasspor’a 3 gün izin! Süper Lig’de 3.

Süper Lig’de 3. haftayı 1-1’lik Gazişehir Gaziantep beraberliğiyle tamamlayan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara, milli maç arası sebebiyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 3 günlük izin verildi.

Kırmızı-beyazlı ekip 5 Eylül Perşembe günü Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde toplanarak ligin 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak. Saat 18.00’de başlayacak olan idman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.

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