Sivasspor’a 3 gün izin!
Süper Lig’de 3.02 Eylül 2019 Pazartesi 12:58
Süper Lig’de 3. haftayı 1-1’lik Gazişehir Gaziantep beraberliğiyle tamamlayan Demir Grup Sivasspor’da futbolculara, milli maç arası sebebiyle Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından 3 günlük izin verildi.
Kırmızı-beyazlı ekip 5 Eylül Perşembe günü Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde toplanarak ligin 4. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynanacak maçın hazırlıklarına başlayacak. Saat 18.00’de başlayacak olan idman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.
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