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Spor

Sivasspor yoğun tempoda çalışıyor

DG Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:03:17 -
Sivasspor yoğun tempoda çalışıyor

DG Sivasspor, korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 10.30’da başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.


DG Sivasspor, akşam 17.30’da yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Süper Lig’in 27. hafta maçında oynayacağı Denizlispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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