Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna: Fiziksel olarak Fenerbahçe'den iyiydik

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe ile berabere 0-0 kaldıkları maçın ardından beIN Sports'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Tamer Tuna'nın açıklamaları...

"FENERBAHÇE'DEN İYİYDİK"

"Açıkçası oynamak istediğimiz oyun bu değildi. O yaptığımız 15 ortanın daha iyi olması gibi, üretkenliğimizin iyi olduğu maçlar oynamıştık. Kendimizi eleştirebilirim. 60. dakikaya kadar kendi oyunumuzdan zevk almadığımız için Fenerbahçe'yi değerlendiremeyeceğim. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. 0-0'a göre daha çok yüzde yüzlük pozisyona girmemiz gerekirdi. Fiziksel olarak Fenerbahçe'den iyiydik, hepsinde üstündük. Ama Fenerbahçe'nin pozisyonları duran top, oyuncu avantajı ile girdiler. Bizim takım fizikte iyi, istatistikler de gösteriyor. Çok iyi hazırlandık, Robinho'nun yorgunluk sözlerine katılmıyorum."