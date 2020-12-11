  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sivasspor kafilesi gecikmeli olarak Tel Aviv’den ayrıldı
Aktüel

Sivasspor kafilesi gecikmeli olarak Tel Aviv’den ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 06:37:14 -
Sivasspor kafilesi gecikmeli olarak Tel Aviv’den ayrıldı

TEL AVİV (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv takımı ile karşılaştıktan sonra İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bekletilen Demir Grup Sivasspor kafilesi gecikmeli olarak ülkeden ayrıldı.

Yerel saat ile 1:30’da kalkması gereken Sivasspor kafilesinin uçağı, 4 saatlik bir gecikme sonrası Ben Gurion’dan Sivas’a doğru hareket etti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv’deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söylemişti.

Haitat, “Sivasspor kafilesi Tel Aviv’de uçuş saatine geç geldiği için bekletildi. Uçak 5:30’da (TSİ 6:30) havalanacak.” demişti.

Uçağın neden bu saate kadar bekletileceğine ilişkin soruyu ise Haitat, "havalimanında gece saat 1 ila 5 arasında gürültü nedeniyle hiçbir uçuşun yapılmadığı" şeklinde cevaplandırmıştı.

Sivasspor Kulübü ise İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kafileyle birlikte halen uçakta bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine, "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" açıklamasında bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı
Gündem

Raporun detayları ortaya çıktı! PKK'lı teröristleri Karabağ'a Yunan uçakları taşıdı

Ermenistan işgali altında bulunan Dağlık Karabağ topraklarını destansı bir mücadeleyle kurtaran kardeş ülke Azerbaycan, Birleşmiş Milletler'..
Kalleş saldırı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı
Gündem

Kalleş saldırı: 2 asker şehit oldu, 6 asker ise yaralandı

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde düzenlenen kalleş terör saldırıda 2 jandarma personeli ve..
Altını olan vatandaşlar dikkat: Eğer bu olursa...
Ekonomi

Altını olan vatandaşlar dikkat: Eğer bu olursa...

Yatırımcılar son aylarda yaşanan hareketliliğin ardından altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ederek, "Altın fiyatları i..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay