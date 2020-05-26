  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Sivasspor hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:39:53 -
Sivasspor hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma, top kapma, pas ve pres çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde geçekleştirilecek çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı