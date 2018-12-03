THY- Euroleague
0553 313 94 23

Sivasspor, Hakan Keleş ile yükselişe geçti

- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayan Hakan Keleş'in göreve gelmesinin ardından son 3 maçta 7 puan topladı- Kırmızı-beyazlı ekip, Keleş yönetiminde deplasmanda Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i yenmeyi başardı- Teknik direktör Hakan Keleş:- "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının zor olacağını biliyorduk, rakiplerimizi iyi analiz edip çalışmalarımızı ona göre yaptık. Oyuncularım, oyun disiplini ve mücadelelerini çok iyi yaptılar. Sonuçta iyi bir oyunla hak ettiğimiz 6 puanı kazanmış olduk"

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06
Sivasspor, Hakan Keleş ile yükselişe geçti


SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Lige iyi başlangıç yapamayan ve 11. haftadaki Atiker Konyaspor beraberliğinin ardından teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor'da, yönetim, deplasmandaki zorlu Beşiktaş maçı öncesinde takımı Hakan Keleş'e emanet etti.

Sivasspor yönetimi, Beşiktaş deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından yoluna Keleş ile devam etmeye karar verdi. Keleş, idaresinde deplasmanda Beşiktaş'ı deviren kırmızı-beyazlı ekip, 13. haftada ise evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, ligin 14. haftasında ise dış sahada lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek üç haftada 7 puan toplamayı başardı.


- "Kazandığımız 7 puan bizi rahatlattı"


Teknik direktör Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerinin zor bir zamanda kendisine önemli görev yüklediğini söyledi.

Başkan Otyakmaz'dan gelen teknik direktörlük teklifinin kendisini çok heyecanlandırdığını ve bu görevi hemen kabul ettiğini belirten Keleş, "Bana güvenip görev veren başkanımızı ve yönetim kurulumuzu kısa periyotta mahcup etmediğim için mutluyum." dedi.

Ligin 12. haftasında Beşiktaş deplasmanıyla teknik direktörlük kariyerine başladığını anımsatan Keleş, "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının zor olacağını biliyorduk, rakiplerimizi iyi analiz edip çalışmalarımızı ona göre yaptık. Oyuncularım oyun disiplini ve mücadelelerini çok iyi yaptılar. Sonuçta iyi bir oyunla hak ettiğimiz 6 puanı kazanmış olduk." diye konuştu.

Son üç haftada kırmızı-beyazlı ekibe 2 galibiyet ve 1 beraberlik kazandıran oyuncularını tebrik eden Keleş, şunları kaydetti:

"Göreve gelmeden önce Sivasspor ligde sıkıntılı bir durumdaydı. Yönetim kurulumuzun bize olan güveni, oyuncularımızın inancı ve azmiyle son üç haftada kazandığımız 7 puan bizi rahatlattı. Önümüzde evimizde Göztepe ve Ankaragücü ile oynayacağımız iki önemli karşılaşma var. Bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılırsak ilk yarıdaki puan hedefimize ulaşmış oluruz. Deplasmanda da Galatasaray maçından puan ya da puanlar kazanmak istiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olursa ligin ilk yarısını puan cetvelinde iyi bir yerde tamamlarız. Devre arasında da yapacağımız takviyelerle geçen sezon yakaladığımız başarının üstüne çıkmayı arzuluyoruz."

Keleş, gerek deplasmanda gerekse iç sahada takımlarını yalnız bırakmayarak destek olan taraftarlara da teşekkür etti.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 11:06
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Futbol
  3. Hakan Keleş
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emniyet müdüründen o polise teşekkür
    1. Emniyet müdüründen o polise teşekkür
    2. Doğu Türkistan’ın çığlığına ses verin
    3. HDP Kars belediye başkan adayları 2019..
    4. Rusya ve Ermenistan'dan ortak tatbikat!
    5. BTK'den "büyük veri ve siber güvenlik"..
    6. Karasu Çayı siyah akıyor! Vatandaşlar..
    7. Rıdvan Dilmen: VAR olmasaydı, Cüneyt..
    8. Emniyet müdüründen yardımsever polise..
    9. KKTC'li vekil kırbaç fotoğrafı..
    10. Sinop'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 1..
    11. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    12. HDP'den İstanbul'da ittifak sinyali
    13. Öğretmenin katil zanlılarına..
    14. Beşiktaş'ta mutlu günler
    15. Bakan Soylu açıkladı: İstanbul'a polis..
    16. Engelli dostları ödüllendirilecek
    17. TSK bombalıyor! 5 terörist öldürüldü
    18. 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı
    19. Bakan Selçuk'un Burkina Faso ziyareti
    20. İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o..
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    İşte Türkiye ve ABD arasında yaklaşan 2 problem! "Münbiç ve Kaşıkçı'ya konsantreyiz, ama..."
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz davet

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    CHP Paris'te... Aytuğ Atıcı, eylemlere "barışçıl" derken...
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı