Sivasspor, Hakan Keleş ile yükselişe geçti





SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çıktığı 3 maçta 7 puan toplayarak dikkatleri üzerine çekti.

Lige iyi başlangıç yapamayan ve 11. haftadaki Atiker Konyaspor beraberliğinin ardından teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor'da, yönetim, deplasmandaki zorlu Beşiktaş maçı öncesinde takımı Hakan Keleş'e emanet etti.

Sivasspor yönetimi, Beşiktaş deplasmanında alınan 2-1'lik galibiyetin ardından yoluna Keleş ile devam etmeye karar verdi. Keleş, idaresinde deplasmanda Beşiktaş'ı deviren kırmızı-beyazlı ekip, 13. haftada ise evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Sivasspor, ligin 14. haftasında ise dış sahada lider Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek üç haftada 7 puan toplamayı başardı.





- "Kazandığımız 7 puan bizi rahatlattı"





Teknik direktör Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyelerinin zor bir zamanda kendisine önemli görev yüklediğini söyledi.

Başkan Otyakmaz'dan gelen teknik direktörlük teklifinin kendisini çok heyecanlandırdığını ve bu görevi hemen kabul ettiğini belirten Keleş, "Bana güvenip görev veren başkanımızı ve yönetim kurulumuzu kısa periyotta mahcup etmediğim için mutluyum." dedi.

Ligin 12. haftasında Beşiktaş deplasmanıyla teknik direktörlük kariyerine başladığını anımsatan Keleş, "Beşiktaş ve Medipol Başakşehir maçlarının zor olacağını biliyorduk, rakiplerimizi iyi analiz edip çalışmalarımızı ona göre yaptık. Oyuncularım oyun disiplini ve mücadelelerini çok iyi yaptılar. Sonuçta iyi bir oyunla hak ettiğimiz 6 puanı kazanmış olduk." diye konuştu.

Son üç haftada kırmızı-beyazlı ekibe 2 galibiyet ve 1 beraberlik kazandıran oyuncularını tebrik eden Keleş, şunları kaydetti:

"Göreve gelmeden önce Sivasspor ligde sıkıntılı bir durumdaydı. Yönetim kurulumuzun bize olan güveni, oyuncularımızın inancı ve azmiyle son üç haftada kazandığımız 7 puan bizi rahatlattı. Önümüzde evimizde Göztepe ve Ankaragücü ile oynayacağımız iki önemli karşılaşma var. Bu karşılaşmalardan galibiyetle ayrılırsak ilk yarıdaki puan hedefimize ulaşmış oluruz. Deplasmanda da Galatasaray maçından puan ya da puanlar kazanmak istiyoruz. İnşallah her şey istediğimiz gibi olursa ligin ilk yarısını puan cetvelinde iyi bir yerde tamamlarız. Devre arasında da yapacağımız takviyelerle geçen sezon yakaladığımız başarının üstüne çıkmayı arzuluyoruz."

Keleş, gerek deplasmanda gerekse iç sahada takımlarını yalnız bırakmayarak destek olan taraftarlara da teşekkür etti.