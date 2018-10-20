Sivasspor-Fenerbahçe maçında İlhan sürprizi

Süper Lig'de Sivasspor'un sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadeleyi tribünden sürpriz bir isim de takip ediyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından İlhan Mansız'ın da maçı stadyumda izlediği görülürken, genç antrenörün sık sık not alması dikkat çekti.