Sivasspor-Fenerbahçe maçında İlhan sürprizi
Fenerbahçe'nin Sivasspor'a konuk olduğu mücadeleyi, Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in yardımcılarından İlhan Mansız da tribünde takip ediyor.20 Ekim 2018 Cumartesi 20:37
Süper Lig'de Sivasspor'un sahasında Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadeleyi tribünden sürpriz bir isim de takip ediyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından İlhan Mansız'ın da maçı stadyumda izlediği görülürken, genç antrenörün sık sık not alması dikkat çekti.
(Yeni Şafak)
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