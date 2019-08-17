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Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar

- Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıktı- Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ruiz ve Boyd ilk 11'de şans buldu- Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, 6 yeni oyuncusunu ilk 11'de oynattı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:12
Sivasspor-Beşiktaş maçından notlar


SİVAS (AA) - Süper Lig 2019-2020 sezonu ilk haftasında Demir Grup Sivaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlı ekibin başında ilk resmi maçına çıktı.

Geçen sezonun tamamlanmasının ardından Şenol Güneş'in görev süresinin bitmesiyle Medipol Başakşehir'den ayrılarak Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı, Demir Grup Sivasspor karşısında Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz Torre, Caner Erkin, Alexis Medel, Ricardo Quaresma, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Tyler Boyd ve Güven Yalçın 11'ini sahaya sürdü.


- Ruiz ve Boyd da ilk maçlarına çıktı


Beşiktaş'ta yeni transferlerden Ruiz ve Boyd ilk 11'de şans bulan isimler oldu.

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferlerinden Douglas ile Pedro Rebocho ise yedekler arasında yer aldı.

Sezon öncesi sakat oyuncuların çokluğuyla sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta ayrıca Ersin Destanoğlu, Umut Nayir, Oğuzhan Özyakup, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz ve Erdem Seçgin yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan kaleci Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco ile geçen sezonun son maçında kırmızı kart gören Jeremain Lens, Sivas'ta takımlarını yalnız bıraktı.


- Sivasspor'da 6 yeni isim sahada


Sezon başında yeniden Demir Grup Sivasspor ile anlaşan teknik direktör Rıza Çalımbay, 2019-2020 sezonundaki ilk resmi maçına uzun yıllar formasını terlettiği Beşiktaş karşısında çıktı.

Çalımbay, Beşiktaş karşısında, Mamadou Samassa, Goiano Teixeria, Ondele Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Kılınç ve Yatabare 11'ini sahaya sürdü.

Kırmızı-beyazlı ekipte yeni transferlerden Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Cofie ve Yatabere ilk kez resmi müsabakada forma giydi.

Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki sezonun ilk müsabakasında, tribünlerin önemli bir bölümü doldu.

Siyah-beyazlı takımın taraftarları, kale arkasında kendileri için ayrılan bölümü doldurarak takımlarını destekledi. Beşiktaş taraftarları, maç öncesi yardımcı antrenör Orhan Ak aleyhine tezahüratta bulundu.

Her iki takım da ısınmaya "Cemil Usta sezonunda tüm takımlara başarılar dileriz", maça ise "Afetlere hazır ol" yazılı pankartlarla çıktı.


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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 22:12
  1. Beşiktaş
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