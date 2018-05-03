Sivasspor Başakşehir maçına hazır

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Medipol Başakşehir'in tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman çıkış koşularıyla sona erdi.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.