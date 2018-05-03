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Sivasspor Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 21:49
Sivasspor Başakşehir maçına hazır

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Medipol Başakşehir'in tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman çıkış koşularıyla sona erdi.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 21:49
  1. İstanbul
  2. Sivasspor
  3. Başakşehir Stadı

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