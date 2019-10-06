Sivasspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Peki, Sivasspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Peki, Sivasspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Sivasspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. İşte, Sivasspor Ankaragücü maçının detayları... MAÇ SONUCU: 3-1 Mücadelenin 15. dakikasında konuk ekip Ankaragücü Orgill ile öne geçti. Dakikalar 26 olduğunda Mert Hakan beraberliği sağlayan golü kaydetti: 1-1 Mücadelenin ikinci yarısına ev sahibi hızlı başladı. 48. dakikada Mert Hakan hem kendisinin hem de takımının 2. golünü ağlarla buluşturdu: 2-1 90+2. dakikada Yatabare maçın skorunu ilan etti. 3-1

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