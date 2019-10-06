Sivasspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Peki, Sivasspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?06 Ekim 2019 Pazar 16:31
Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk etti. Peki, Sivasspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
Sivasspor evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. İşte, Sivasspor Ankaragücü maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 3-1
Mücadelenin 15. dakikasında konuk ekip Ankaragücü Orgill ile öne geçti.
Dakikalar 26 olduğunda Mert Hakan beraberliği sağlayan golü kaydetti: 1-1
Mücadelenin ikinci yarısına ev sahibi hızlı başladı.
48. dakikada Mert Hakan hem kendisinin hem de takımının 2. golünü ağlarla buluşturdu: 2-1
90+2. dakikada Yatabare maçın skorunu ilan etti. 3-1
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