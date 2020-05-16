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Sivas ’ta genç nüfus azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2019" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 13:52:48 -
Sivas ’ta genç nüfus azalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2019" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.


TÜİK, "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları"na göre 638 bin 956 kişinin yaşadığı Sivas’ta 110 bin 882 genç bulunduğunu açıkladı. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun 55 bin 439’u erkek nüfus, 55 bin 443’ü de kadın nüfus oluştu. Sivas’ta genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 17,4 olarak kayıtlara geçti.


TÜİK, il ve cinsiyete göre ikamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranlarına ilişkin verileri de paylaştı. 18-24 yaş aralığında 82 bin 843 kişinin yaşadığı Sivas’ta başka bir şehre üniversite okumaya giden gençlerin sayısı 5 bin 254 kişi olarak açıklandı. İl dışına üniversite eğitimi için giden 5 bin 254 kişinin 2 bin 215’i erkek, 3 bin 39’u ise kadından oluştu.

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