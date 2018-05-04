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Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı konuştu

Konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 23:03
Sivas darbesi sonrası Abdullah Avcı konuştu

Abdullah Avcı, maçın ardından gerçekleştirilen basın toplantısında, rakipleri karşısında ilk yarıda hücum, ikinci yarıda da savunma dersi verdiklerini vurgulayarak, "Dramatik şekilde yediğimiz gol bu hafta itibarıyla bizim için hayal kırıklığı oldu. Beklemediğimiz puan kaybı oldu. Son 2 hafta, buradan da güçlü çıkmamız lazım. Son 2 maçımızı kazanarak en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DRAMATİK ŞEKİLDE OLDU"

Teknik direktör Avcı, ilk yarıda hücumda tüm doğruları gerçekleştirdiklerini belirterek, "10 kişi kaldıktan sonra da iki net pozisyonumuz var. Rakibin düzgün ayakları var. Dikine oynayan bir takım. Savunmayı doğru yaptık. 92. dakikada yediğimiz golün açıklaması yok. Dramatik şekilde oldu." diye konuştu.

 Takımın Brezilyalı oyuncusu Mossoro'nun gördüğü kırmızı karta değinen Avcı, şunları söyledi:

 "Mossoro, oyun içinde dalgalanma yaşıyordu. Kendisine pozisyon öncesinde faul vardı. İlki sarı değildi, ikincisi sarı karttı. Beraberliğin bunlarla alakası yok. Genele baktığımızda hakemin bazı yanlış kararları olabilir."

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 23:03
  1. Başakşehir
  2. Abdullah Avcı

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