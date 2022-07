Sistem çökmeden TTB kapatılsın

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Başını CHP ile HDP’nin çektiği ve tek ortak amacı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek olan zillet ittifakının STK görünümlü işbirlikçisi Türk Tabipler Birliği(TTB), millet ve memleket aleyhine yönelik bütün kirli faaliyetlerde ön safta yer alıyor.

Hekimlik mesleğinin sorunları ile ilgilenmek yerine Türkiye’ye karşı Ermenilerin sözde soykırım tezlerini savunan, LGBTİ’li sapkınların arkasında duran, açlık grevine başlayan teröristler için ‘özel diyet listesi’ hazırlayan, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın sağlığı için özel heyet oluşturan, PYD’li teröristlere ‘barış’ ödülü verecek kadar ileri giden marjinal sol örgütlerin arka bahçesi konumundaki TTB, milletin kadim değerlerine düşmanlık sergilemekte hiçbir beis görmüyor.

Konuyla ilgili Akit’e konuşan uzmanlar, Diyarbakır’da katledilen Dr. Abdullah Biroğul hakkında yaptığı basın açıklamasında PKK’nın adını anmamaya özen gösterdiği halde, hekimlere yönelik her türlü saldırıyı ‘Sağlıkta Şiddet Kanunu’ çıkararak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti cezasız bırakmayan AK Parti iktidarına fatura eden TTB’nin, sağlık sistemi çökmeden kapatılması gerektiği görüşünde birleşti.

TTB'ye alternatif bir yapılanma şart

Dr. Huriye Tezgelen, “Türk Tabipler Birliği genel olarak her zaman sol ve marjinal fikirlere yakın kişilerce yönetildi. Fakat son dönem, özellikle Şebnem Korur Fincancı’dan sonra TTB tamamen illegal örgütlerin temsilciliği haline geldi. Ben kişisel olarak, yıllardır çatı kuruluş olan TTB’nin hem hekim haklarına ilgili göstermediğini hem de daha çok marjinal gruplarla bir birliktelik sağladığını görüyorum, izliyorum. TTB’yi hiçbir zaman meslekle, tıpla, tıp bilimiyle alakalı açıklama yaparken, ya da pozitif bir beyanat verirken göremezsiniz. TTB için varsa yoksa bütün hedef iktidarlardır. Özellikle mevcut AK Parti hükümetine yönelik sergilediği tavrı ortadadır. Bir hekim olarak şahsen, bütün doktorların böyle bir çatı kuruluşuna mecbur bırakılmaması gerektiğini, en azından alternatif bir hekim örgütlenmesinin vücuda getirilmesi gerektiği kanaatini taşıyorum” ifadelerini kullandı.

Doktorlar TTB’ye alet oluyor

Siyaset Bilimci Yılmaz Altunsoy, “Her mesleğin kendine göre sorunları var. Okullarda öğretmenler ve idareciler her gün şiddete maruz kalıyorlar. Hakim ve savcılar, avukatlar, ormancılar şiddete uğradığında grev yapmıyorlar. Yapmış olsalar da sonuçları doktorların grevi kadar vahim ve yıkıcı olmaz. Hâkim dosyasına 2 gün sonra bakar, öğretmen eğitime 2 gün ara vermiş olur bir şey değişmez ama sağlık bekletilemez, sonu ölümdür. Maalesef şu anda hekimlerimiz, TTB yönetiminin ideolojik oyunlarına alet oluyorlar. Burada hükümetin suçu nedir? Doktorlar her menfi hadisede hükümete saldırma durumundan kurtulmalıdırlar. Bu protestolarla amaçlanan nedir, kimin ekmeğine yağ çalıyoruz diye düşünsünler. Doktorlar, kendilerine yön veren TTB yönetimine dikkatli baksın. Amaca ulaşmak için her menfi hadiseyi kendi siyasi emellerine alet ettiğine dikkat etsin. Bu grevlerle sağlık camiası haklı iken haksız konuma düşmüştür. Halk ile doktorların arası daha fazla açılmadan, sağlık sistemi çökmeden telafi edici işler yapılmalıdır. Vatansever doktorlar görevini aralıksız sürdürmelidir. Her türlü teröre, ihanet, haksızlığa destek veren TTB kapatılmalıdır. Yaşanan zulüm ve mağduriyete verilecek en güzel cevap bu olmalıdır” dedi.

Grevler doktorları gözden düşürüyor

Sağlık çalışanlarının sorunlarına vakıf olduğunu kaydeden Altunsoy, şöyle devam etti: “Doktorların sorunlarını biliyorum, yakından takip ediyorum. Yaşanan menfur hadiseyi kabul etmem için insanlıktan istifa etmem gerekir. Fakat bu grevler kimseye fayda vermez. Grev işçi kesimi için öngörülmüş sonradan her ne hikmetse doktorlara kadar şümulü genişletilmiştir. Kimi protesto ediyoruz bununla? Cinnet geçiren bir hasta yakınını mı yoksa canhıraş bir şekilde milleti için çalışan hükümeti mi? Bence doktorlar bu hareketleriyle milletin gözünden düşüyorlar, hızla itibar kaybediyorlar. Bu devlet, ‘başka devletlerin himayesinde çalışırım, ülkeyi terk ederim” diye tehdit edilecek bir devlet değildir.