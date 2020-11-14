Şişli'deki trafik kazasında doktor yaralandı
İSTANBUL (AA) - Şişli'de ters yöne giren aracın sürücüsü doktor, yaralandı.
Alınan bilgiye göre Halil Rıfat Paşa Mahallesi Taşkızak Sokağı'na ters yönden giren Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi H.S.B. idaresindeki 34 SF 0644 plakalı otomobil, Darülaceze Caddesi'nde T.S.'nin kullandığı 34 CLP 852 plakalı ticari araçla çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince aracından çıkarılan H.S.B. ambulansla hastaneye götürüldü.
Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.