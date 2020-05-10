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Şişli'de uyuşturucu madde bulunduran 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:02:06 -
Şişli'de uyuşturucu madde bulunduran 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de bir otelde, üzerlerinden uyuşturucu madde bulunan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama kararı bulunan Emin A'nın, Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki bir otelde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, Emin A. adına giriş yapılan odada bulunan Emrah D, Ramazan K, Oğuzhan D, Eda B. ve odanın camından dışarı sarkan Umut S'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üstünde 15,71 gram uyuşturucu, 18 bin 380 lira, 7 şırıngaya çekili halde uyuşturucu, uyarıcı hap, 55 şırınga, uyuşturucu madde eritmede kullanıldığı düşünülen kapak, hassas terazi ve üzerinde geçersiz ibaresi bulunan 8 bin dolar ele geçirildi.

Umut S. ifadesinde, aranmasının olabileceğini düşündüğü için otele girişte Emin A'nın kimlik bilgilerini kullandığını ifade etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eda B. tutuklanırken diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı.

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