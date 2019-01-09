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Şişli'de silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir parkta, 2 grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu 2 kişi yaralandı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
Şişli'de silahlı kavga: 2 yaralı

Şişli'de iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla bacağından yaralandı. 

Olay Kuştepe Mahallesi, Şehit Özer Ayrancı Sokak'ta bulunan parkta saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre iki grup parkta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişi bacağından silahla vuruldu. Olayı gerçekleştirenler ise kaçarak uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
  1. İstanbul
  2. Şişli
  3. Silahlı kavga
  4. yaralılar var

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