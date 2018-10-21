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Şişli'de korkunç olay! 6 katlı apartmandan düşerek can verdi

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Feriköy'de yaşayan 20 yaşındaki Fas asıllı genç kadın, 6 katlı apartmandan düşerek feci şekilde can verdi.

21 Ekim 2018 Pazar 18:19
Şişli'de korkunç olay! 6 katlı apartmandan düşerek can verdi

İstanbul Şişli'ye bağlı Feriköy Mahallesi Bayır Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmandan düşen kadın hayatını kaybetti.

Fas asıllı 20 yaşındaki Oumaima Waguaf henüz belirlenemeyen bir sebeple apartmanın en üst katındaki dairenin balkonundan düştü.

Saat 13.00 sıralarında İstanbul Şişli'de gerçekleşen olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Waguaf'ın öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis Waguaf'ın intihar etme olasılığı üzerinde de duruyor. Waguaf'ın cenazesi ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Waguaf'ın olayı duyan iki arkadaşı olay yerine gelerek polislerden bilgi aldı. Polisin soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 18:19
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