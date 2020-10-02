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Aktüel Şişecam üç kategoride "ihracat şampiyonu" oldu
Aktüel

Şişecam üç kategoride "ihracat şampiyonu" oldu

Bu yıl online olarak gerçekleştirilen İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde, üç kategoride "ihracat şampiyonu" olan Şişecam'ı Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü Başak Öge temsil etti

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:16:18 -
Şişecam üç kategoride "ihracat şampiyonu" oldu

İSTANBUL (AA) - Cam sanayisinin yanı sıra soda ve krom bileşiklerini kapsayan kimyasallar alanında küresel bir oyuncu olan Şişecam, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından gerçekleştirilen 2019 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni’nde "Düzcam", "Cam Ev Eşyası" ve "Cam Ambalaj" kategorilerinde birincilik ödülünü aldı.

Bu yıl online olarak gerçekleştirilen ödül törenine, Şişecam’ı temsilen Şişecam Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü Başak Öge katıldı.

Açıklamaya göre, şişecam otomotiv, maden, enerji ve geri dönüşüm iş kollarında da öncü bir rol üstleniyor. Dünyada cam ev eşyasında en büyük üç, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasından yer alan şirket, dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya liderliği konumunda bulunuyor.

- Uluslararası satışların payı yüzde 63 seviyesini geçti

Açıklamada yer alan bilgilere göre, yatırımlara ve büyümeye devam ettiği 2019 yılında Şişecam, 5,1 milyon ton cam, 2,4 milyon ton soda külü ve 3,9 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Bu dönemde satış gelirleri yüzde 16 artışla 18 milyar TL’yi aşan şirketin, Türkiye’den gerçekleştirdiği 788 milyon dolar tutarındaki ihracatla birlikte toplamda 2 milyar dolar seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdi.

Geçen yıl Şişecam’ın konsolide satışları içindeki Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payı yüzde 63’ün üzerine çıktı. Bu dönemde satışların bölgesel dağılımı ise yüzde 76 Avrupa, yüzde 13 Asya-Okyanusya, yüzde 6 Afrika-Ortadoğu ve yüzde 5 Amerika olarak gerçekleşti.

Diğer yandan, 85 yıllık deneyimi, 22 bin çalışanı, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla dünya pazarlarında Türkiye’yi temsil eden Şişecam, büyüme stratejisi doğrultusunda ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olmayı hedefliyor.

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