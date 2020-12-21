  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı
Ekonomi

Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı

Şişecam, "Dünya Mimarlık Haftası" kapsamında "Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği" webinarına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:17:58 -
Şişecam, Hindistan'a düz cam ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Şişecam, Architect and Interiors India'nın düzenlediği "Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği" webinarında düzcam ürünlerini anlattı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre şirket, "Dünya Mimarlık Haftası" kapsamında Architect and Interiors India'nın düzenlediği "Mimariyi Kutlamak: Geçmişi, Mirası ve Geleceği" webinarına katıldı.

Şirket bu çerçevede bu yıl altıncısı düzenlenen seminerin "Yeni Bir Dünya için Tasarım" başlıklı oturumun sponsoru oldu.

Mimarların, tasarımcıların ve yapı sektörünün önde gelen temsilcilerin katıldığı webinarda "tasarımın geleceği", "teknolojik gelişmeler" ve "Hindistan'da mimarlığın geleceği" başlıkları ele alındı.

"Yeni Bir Dünya için Tasarım" başlıklı seminerde Şişecam seminer kapsamında mimarlık için yarattığı değer ve referans projelerini sundu.

Şişecam'dan webinara konuşmacı olarak Mimari Camlar Ürün Müdürü Esra Aydınoğlu katıldı.

Webinarda, Hindistan’ın önde gelen mimarları tarafından "Gelenek ve bağlamı geliştirme ile dengelemek", "Meslek bugün bir dönüm noktasında mı duruyor? "Sorumlu, kalıcı ve sürdürülebilir bir miras yaratmanın en iyi yolu nedir?", "Tasarımın geleceğini etkileyen teknolojik gelişmeleri, artan farkındalık düzeylerini ve değişen algıları nasıl görüyorsunuz?", "Önümüzdeki 10 yıl Hindistan'da mimarlığın nerede olacağını düşünüyorsunuz? " gibi başlıklar ele alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif
Dünya

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'den büyük keşif

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Çin'in 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulduğu bildirildi.
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok
Gündem

Son anket bomba... Cumhurbaşkanlığı seçiminde flaş değişiklik! Muhalefete büyük şok

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Konsensus araştırma şirketinin aralık ayı anketini paylaştı
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay