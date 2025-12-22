  • İSTANBUL
Sis altındaki Boyabat Kalesi hayran bıraktı
Yerel

Sis altındaki Boyabat Kalesi hayran bıraktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Sis altındaki Boyabat Kalesi hayran bıraktı

Sinop'un Boyabat ilçesinde tarihi Boyabat Kalesi'nin adeta sis ardına gizlenmiş hali muhteşem bir görsel manzaraya sahne oldu. Kalenin sis altındaki görüntüsü havadan görüntülendi.

İlçede gece geç saatlerden itibaren etkili olmaya başlayan sisli hava, öğlen saatlerine kadar etkili oldu. Özellikle sürücülere zor anlar yaşatan sisli hava bazı görsel güzellikleri de beraberinde getirdi. İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Gökırmak Vadisi havzasında yer alan, 135 metre yükseklikteki sarp kayalık üzerinde kurulu tarihi Boyabat Kalesi sis altında kalan görüntüsü ile adeta mest etti. Sis perdesi arkasına saklanmış gibi bir görüntü veren tarihi kalenin muhteşem görüntüsü dron ile görüntülendi. Görüntülerde sis bulutlarının hareketleri ise doğanın gücünü gözler önüne serdi.

