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Sırt kaşıntısına ne iyi gelir?

Sırt kaşıntısının önüne geçmek için neler yapmak gerekir? İşte sırt kaşıntısına iyi gelecek çözümler....

01 Kasım 2018 Perşembe 22:55
Sırt kaşıntısına ne iyi gelir?

GENEL İPUÇLARI

Kaşımayın: Sert kaşımalar cildi tahriş ederek daha fazla kaşınmasına neden olabilir. Sırt kaşıntısında tırnaklarınızı veya sert cisimleri kullanmak yerine parmak uçlarınızı veya yumuşak kumaşlarla sarılmış aletleri kullanmayı tercih edin.

Soğuk Uygulama: Sırtınıza soğuk uygulama yapın.Bir havlunun içine sardığınız buzu sırtınızda tutabilirsiniz.

Yasak Yiyecekler: Baharatlı yiyeceklerve kafein kan dolaşımını etkileyerek kaşıntıyı artırabilir, uzak durun.

DUŞ

Banyo yaparken veya duş alırken aşağıdakileri uygulamak çoğu sırt kaşıntısını belirgin şekilde azaltır:

* Sıcak su yerine soğuk veya ılık su kullanın.

* Banyoda yirmi dakikadan fazla durmayın.

* Mümkünse daha seyrek duş alın.

* Kimyasal içerikli sabun, duş jeli ve deodorant kullanmayın.

* Kurulanırken cildinizi tahriş etmeyin, havluya dokunarak kurulanın.

KIYAFETLER

* Yün veya yapay kumaş gibi sırtınızı tahriş edebilecek kıyafetler kullanmayın.

* Pamuklu veya ipek giyinin.

* Kıyafetiniz dar olmamasına dikkat edin.

* Hafif çamaşır deterjanları kullanın.

* Hafif, esnek ve serin tutan kıyafetler kullanın.

İLAÇ TEDAVİSİ

* Sırtınız kuru ise yağlı nemlendirici kremler veya yumuşatıcılar kullanın.

* Şiddetli olmayan sırt iltihaplarında hafif steroid veya hidrokortizon içeren kremler kullanabilirsiniz.

* Eczacınıza danışın.

* Alerjik tepkiden şüpheleniyorsanız antihistamin tabletler kullanabilirsiniz.

Sırt kaşıntısının daha ciddi bir hastalıktan kaynaklandığını düşünüyorsanız bir dermatoloğa görünmelisiniz.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 22:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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