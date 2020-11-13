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Aktüel Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Aktüel

Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:28:03 -
Şırnak'taki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, narkotik suçlara karşı yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu ticareti yapan kişilerin deşifre edilmesine yönelik dün Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda yakalanan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli makamlara sevk edilen 2'si suça sürüklenen çocuk 3 şüpheli tutuklanırken, biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Dün yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 55,5 gram eroin, 940 lira ve eroin paketlemede kullanılan malzeme ele geçirilmişti.


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