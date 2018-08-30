Şırnak'ta zehir tacirlerine büyük darbe! 14 kilo...
Şırnak'ta İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada, bir aracın gizli bölmelerine zulalanmış 14 kilogram eroin ele geçirildi.30 Ağustos 2018 Perşembe 22:41
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir araçta yapılan aramada 14 kilogram eroin ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Milli Jandarma Karakolu yol uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Narkotik köpeği "Ağır"ın da katıldığı aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 28 paket içerisinde 14 kilogram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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