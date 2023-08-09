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Gündem Şırnak'ta yürek yakan olay
Gündem

Şırnak'ta yürek yakan olay

Yeniakit Publisher
2023-08-09 20:23:00 -
Şırnak'ta yürek yakan olay

Şırnak'ta şarampole devrilen traktörün altında kalan 11 yaşındaki kız hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, N.B. (46) yönetimindeki 56 AL 223 plakalı traktör, merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

11 YAŞINDAKİ BERFİN ÖLDÜ, 3 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan sürücü N.B. ile K.B., F.B. ve Berfin B. (11), sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Berfin B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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