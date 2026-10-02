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Aktüel Şırnak'ta yaklaşık 3 asırlık mezarlık ziyareti geleneğinde yaklaşık 5 bin kişi buluştu
Aktüel

Şırnak'ta yaklaşık 3 asırlık mezarlık ziyareti geleneğinde yaklaşık 5 bin kişi buluştu

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Şırnak'ta yaklaşık 3 asırlık mezarlık ziyareti geleneğinde yaklaşık 5 bin kişi buluştu

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaklaşık 3 asırdır sürdürülen mezarlık ziyareti geleneğine bu yıl yaklaşık 5 bin kişi katıldı; kurban kesildi, dua edildi.

Şırnak'ın Balveren beldesinde yaklaşık 3 asırdır sürdürülen mezarlık ziyareti geleneği, bu yıl yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Cudi Dağı eteklerindeki Balveren Mezarlığı'nda bir araya gelenler, yakınlarının mezarlarını ziyaret edip dua etti. Geçmişteki kırgınlıkların da sona erdirildiği gelenekte kurbanlar kesildi, metrelerce uzunluğundaki sofralarda yemek ikram edildi.

Her yıl ekim ayının ilk perşembesi düzenlenen buluşma için Şırnak'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı kentlerinden ve yurt dışından gelenler mezarlıkta toplandı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, hayatını kaybedenler için dua edildi, öğle namazı kılındı. Kesilen kurbanların ardından yemekler kazanlarda hazırlandı.

'Köklü kültürümüzün bir tezahürü'

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu, geleneğin önemine işaret ederek şunları söyledi: "Burada atalarımızdan kalan yüzyıllardır devam ettirilen çok önemli bir tören yapılıyor. Bu tabii köklü kültürümüzün, atalarımızın, medeniyetimizin bir tezahürüdür. Her yıl burada insanlar sevinçle toplanıyorlar."

Agitoğlu, mezarlıkta toplananların Avrupa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan ve değişik illerden gelen hemşehriler olduğunu aktardı. "Bu, birlik ve beraberliğe dair güzel şeyler veriyor bize. Bu hem Müslümanlığımızın bize gösterdiği, öğrettiği bir şeydir hem de köklü kültürümüzün bize öğrettiği bir şeydir" dedi.

Törende ölenler için dua edildiğini kaydeden Agitoğlu, "Memleketimizin huzuru, birliği, beraberliği için burada dualar ediyoruz" diye konuştu. Geleneğin sürdürülmesini temenni ettiğini belirten Agitoğlu, herkesin buna destek vermesi gerektiğini söyledi.

'Mezarlıklarımıza sahip çıkıyoruz'

Ahmet Bayram ise geleneğin yalnızca mezarlık ziyareti olmadığını belirtti. "Yaklaşık 300 yıldır bu kültür devam ediyor. Bu yalnız toplanmak için değildir aynı zamana mezarlıklarımıza da sahip çıkıyoruz, etrafını güvenli hale getiriyoruz" dedi.

Bayram, mezarlığa gelen alimlerin Kur'an-ı Kerim okuduğunu, binlerce insanın bir araya geldiğini aktardı. Dostların, ahbapların ve akrabaların buluşmada sosyalleştiğini kaydetti.

Bayram, "Bu kültür böyle devam edecek. 300 yıldan fazladır bu böyle devam ediyor. İnşallah böyle devam edecektir" dedi.

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