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Aktüel Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 tutuklama
Aktüel

Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-12-14 11:57:25 -
Şırnak'ta terör operasyonlarında 5 tutuklama

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Aralık'ta il genelinde terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 7'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 6'sının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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