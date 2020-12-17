  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı
Aktüel

Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

Anne Hamdiye Arslan: - "14 yaşında kaçırdıkları çocuklarının günahları veballeri onların boynunadır. Allah hakkımızı onlara bırakmasın” - Şehit kardeşi Güler Kuşan: - "15 haftadır annelerimizle birlikte buradayız ve ne olursa olsun buraya gelmeye devam edeceğiz. Annelerin evlatları gelene kadar buradayız"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:40:29 -
Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kürt Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" sloganları attı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan partililerde yüksek sesli müzik ve zılgıtlarla eylemi protesto etti.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Arslan, oğlunun fotoğrafını HDP önünde toplanan partililere giderek "Oğlumu siz götürdünüz sizden de istiyorum" dedi. HDP'liler de karşılık verinde kısa süreli gerginliği polis önledi.

Arslan, evladını HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı 14 yaşında hayatının baharında bizden koparıp aldılar ciğerimizi yakıp dağa kaçırdılar ne hakları vardı buna" diyen Arslan, devamında şöyle dedi:

"Biz fakirdik bir günahımız yoktu çocuğumu bedenimden koparıp aldılar belki zengin olsam almayacaklardı. Onlar zenginlerden yana fakirlerin düşmanı. Zengin değildim fakir bir aileydim, güçsüzüm diye çocuğumu aldılar. Ben çocuğumu yokluk ve fakirlik içinde büyüttüm belli bir seviyeye getirdim onu da benden aldılar. Dağda kendilerine oğlumu kullanıyorlar. Bu 14 yaşında kaçırdıkları çocuklarının günahları veballeri onların boynunadır. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. HDP’nin milletvekilleri demokrasiden, eşitlikten, insan haklarından bahsediyor ona sorayım 14 yaşındaki oğlumu dağa kaçırarak mı oluyor bunlar bu mu eşitlik, bu mu insan hakları? Niye 14 yaşındaki bu çocukların haklarından bahsetmiyor? Hak hukuk söylemleri yalandır. Bedenimde güç oldukça ben çocuğum onlardan istemeye devam edeceğim."

Anne Emine Üstek oğlu Metin Üstek'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını, sağlığı el verdikçe oğlunu HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını bildirdi.

Şehit kardeşi Güler Kuşan ise şehit aileleri olarak evlatları dağa kaçırılan annelere destek olmak için geldiklerini belirterek, "15 haftadır annelerimizle birlikte buradayız ve ne olursa olsun buraya gelmeye devam edeceğiz. Annelerin evlatları gelene kadar buradayız" diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak
Gündem

Türkiye Hisar-U'ya hazırlanıyor! S-400'lerin yerini alacak

ABD'nin S-400 yaptırımlarının ardından sevindirici haber Hisar-A'dan geldi. Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay, Hisar-A ile ilgili açıklamalard..
Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...
Dünya

Dünya gündemini altüst eden gelişme: Aşı oldular, 10 dakika sonra...

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hastanede, Alman biyoteknoloji şirketi Biontech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer tarafından geli..
Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!
Dünya

Ülke için acı gerçeği açıkladı... Ermenistan'ı bekleyen yeni felaket!

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayarak işgal ettiği topraklardan geri çekilme zorunda kalan Ermenistan için yeni felaketler kapıda. Başbak..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay