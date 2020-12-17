Şırnak'ta terör mağduru aileler HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yaptı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak’ta terör mağduru aileler, yaptıkları yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem düzenledi.

PKK'lı teröristlerce çocukları dağa kaçırılan, yakınlarını terör saldırılarında kaybeden Şırnaklı kadınlar ile şehit ve gazi aileleri, Şehit Üsteğmen Mehmet Esin Caddesi'nde gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından HDP İl Başkanlığı binası önüne geldi.

Ellerinde, Türk bayrakları ile dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kürt Türk kardeştir ayrım yapan kalleştir", "Kahrolsun PKK, tırnakçı HDP" sloganları attı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan partililerde yüksek sesli müzik ve zılgıtlarla eylemi protesto etti.

14 yaşındaki oğlunun 5 yıl önce dağa kaçırıldığını belirten Hamdiye Arslan, oğlunun fotoğrafını HDP önünde toplanan partililere giderek "Oğlumu siz götürdünüz sizden de istiyorum" dedi. HDP'liler de karşılık verinde kısa süreli gerginliği polis önledi.

Arslan, evladını HDP'den istemek için her hafta İdil ilçesinden geldiğini, eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

"Çocuklarımızı 14 yaşında hayatının baharında bizden koparıp aldılar ciğerimizi yakıp dağa kaçırdılar ne hakları vardı buna" diyen Arslan, devamında şöyle dedi:

"Biz fakirdik bir günahımız yoktu çocuğumu bedenimden koparıp aldılar belki zengin olsam almayacaklardı. Onlar zenginlerden yana fakirlerin düşmanı. Zengin değildim fakir bir aileydim, güçsüzüm diye çocuğumu aldılar. Ben çocuğumu yokluk ve fakirlik içinde büyüttüm belli bir seviyeye getirdim onu da benden aldılar. Dağda kendilerine oğlumu kullanıyorlar. Bu 14 yaşında kaçırdıkları çocuklarının günahları veballeri onların boynunadır. Allah hakkımızı onlara bırakmasın. HDP’nin milletvekilleri demokrasiden, eşitlikten, insan haklarından bahsediyor ona sorayım 14 yaşındaki oğlumu dağa kaçırarak mı oluyor bunlar bu mu eşitlik, bu mu insan hakları? Niye 14 yaşındaki bu çocukların haklarından bahsetmiyor? Hak hukuk söylemleri yalandır. Bedenimde güç oldukça ben çocuğum onlardan istemeye devam edeceğim."

Anne Emine Üstek oğlu Metin Üstek'in 5 yıl önce piknik bahanesiyle zorla dağa kaçırıldığını, sağlığı el verdikçe oğlunu HDP'den istemek için her perşembe eylem yapacağını bildirdi.

Şehit kardeşi Güler Kuşan ise şehit aileleri olarak evlatları dağa kaçırılan annelere destek olmak için geldiklerini belirterek, "15 haftadır annelerimizle birlikte buradayız ve ne olursa olsun buraya gelmeye devam edeceğiz. Annelerin evlatları gelene kadar buradayız" diye konuştu.

HDP il binası önünde bir süre eylem yapan aileler, daha sonra dağıldı.



