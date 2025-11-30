  • İSTANBUL
Yerel Şırnak'ta pizza yüzünden hayatını kaybetti!
Yerel

Şırnak'ta pizza yüzünden hayatını kaybetti!

Alper Kaya
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Şırnak'ta pizza yüzünden hayatını kaybetti!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yedikleri pizzadan zehirlenen 4 kişiden biri hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iddialara göre bir kafede pizza yiyen dört kişi, yedikleri pizzadan zehirlenerek fenalaştı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından zehirlenen 4 kişi, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan 4 kişiden Mehmet Emin İğdi, hayatını kaybetti.

İğdi'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

