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Aktüel Şırnak'ta patlama: 2 çocuk hayatını kaybetti
Aktüel

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk hayatını kaybetti

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 14 ve 16 yaşlarındaki 2 çocuk kırsal alanda buldukları cismin patlaması sonucu hayatlarını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 18:02:00 -
Şırnak'ta patlama: 2 çocuk hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri henüz belirlenemeyen 14 ve 16 yaşlarında 2 çocuk, buldukları cisimle oynadıkları sırada patlama oldu. Yaralanan çocuklar, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan çocuklar, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Çocukların cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, patlamaya ilişkin inceleme sürüyor.

 

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