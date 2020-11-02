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Aktüel Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 41 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 41 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 13:00:14 -
Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 41 kişi gözaltına alındı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, son bir haftada il genelinde terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

Aramalarda 18,19, gram metamfetamin, 11,36 gram esrar, 0,72 gram eroin, 2 uyuşturucu aparatı, gümrük kaçağı 352 cep telefonu, 280 paket sigara, 40 cep telefonu aksesuarı ve 58 çift ayakkabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 41 şüpheliden 32'si emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 9'unun işlemleri sürüyor.

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