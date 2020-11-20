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Aktüel Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 09:49:01 -
Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda, silahlı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Yıldırım-1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın merkez ilçesi Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve özel harekat birliklerince operasyon düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının destek verdiği operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

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