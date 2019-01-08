Sirkeyi evde yapmak çok kolay



Elmaları yeterince küçük şekilde doğruyoruz. Boyutu önemli değil.

Sonra bunları bir kaba koyup üzerine suyumuzu ilave ediyoruz. 2 kilo elmaya 1 lt su koyuyoruz. Bunlar kaynayınca komposto kıvamına gelecek. Karışımı tatmanızda yarar var, tatlı olmalı.



Eğer tatlı değilse sirkeniz olmaz. O yüzden tadına bakın içilecek kıvamda tatlı olmalı. Sonra bu karışımı bir kaba koyunuz. Tercihen şişe, bidon, vb kaplar. Üzerini sakın kapatmayın bu karışım sirke oluncaya kadar hava almalı. O yüzden ince bir bezle sıkıca kapatınız ki toz kaçmasın. Bir kenarda saklayınız.

Sirkemizin olduğunu nasıl anlarız?

Üzerinde beyaz bir tabaka oluşur. Bu tabaka tamamen oluştuğunda sirkenizi tadınız. Sirkeniz hazırdır..

Elma sirkesi ile bal öyle bir ilâç ki..

Doğal elma sirkesinin en etkili kullanım biçimi, çiçek balı ile karıştırılarak oluşturulur:

1 bardak su

1 tatlı kaşığı dolusu elma sirkesi

1 tatlı kaşığı dolusu çiçek balı

Hepsi iyice karıştırılır ve sabahları aç karnına küçük yudumlarla içilir. Sürekli kullanım sayesinde, öncelikle bedenin bağışıklık sistemi güçlenecek ve sizi pek çok hastalıktan koruyabilecektir. Bu enerji karışımı ayrıca size canlılık ve güç kazandıracak ve ileri yaşlara kadar sağlıklı ve mutlu kalmanıza önemli katkılar sağlayacaktır.

Sık sık grip, soğuk algınlığı veya üst solunum yolları iltihabına yakalanan kişiler, bağışıklık sistemleri sirke-bal karışımı sayesinde güçlenir. Soğuk algınlığı ve grip zamanlarından önce, 4 haftalık bir sirke-bal kürüne başlayın ve günde 3 bardak için. Bu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca limon, portakal gibi meyve ve sebzelerden bol doğal C vitamini alın.

● Sirke-bal nezleye karşı da bedeni güçlendirecektir. Nezleye karşı ayrıca, 1 ölçü elma sirkesi 2 ölçü suya karıştırılır, kaynama derecesine kadar ısıtılır. Sonra ılık içilir.

● Boğaz ağrısı ve ses kısıklığında, 1 ölçü elma sirkesi ile 3 ölçü ılık su karıştırılır ve saat başı derin gargaralar yapıldıktan sonra tükürülür. Bu gargaraların adaçayı ile dönüşümlü yapılması etkiyi daha da arttıracaktır.

● Öksürüğe karşı, 4 yemek kaşığı dolusu akışkan balla 3 tatlı kaşığı elma sirkesini iyice karıştırın. Öksürük gıcığına karşı yarım tatlı kaşığı alın ve yavaş yavaş yutun. Ayrıca, bolca kekik çayını balla tatlandırın ve yudumlayarak için.

● Yüksek kolesterole karşı, günde pek çok kere elma sirkesi-bal karışımı içilir. Salatalarda öncelikle elma sirkesi kullanılır.

● Hemoroite karşı, yarım su bardağı elma sirkesi ve bir su bardağı adaçayı katkılı ılık oturma banyoları yapın. Banyo süresi 10 dakikadır.

● Gaz şişkinliğine karşı, her öğünden yarım saat önce 1 bardak elma sirkesi-bal karışımı içerek, sağlıklı bir bağırsak florasının temelini atın. Buna rezene veya frenk kimyonu çayını da ekleyebilirsiniz.

● Kabızlığa karşı, günde pek çok kere, 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı elma sirkesi ekleyerek için. Ayrıca, 4 litre ılık suya 1 su bardağı dolusu elma sirkesi ve 2 tatlı kaşığı tuz ekleyerek ayak banyoları alın. Banyo süresi 10 dakikadır.

● Yaraların çabuk iyileşmesi için, günde 3 bardak elma sirkesi-bal karışımı için. İltihaplanmayı önlemek için, elma sirkesiyle ıslattığınız bir pamukla günde pek çok kere yarayı nemlendirin.

● Ergenlik sivilcelerine karşı, her yemekten yarım saat önce, içine 1 tatlı kaşığı elma sirkesi eklenmiş 1 bardak su için.