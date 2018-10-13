Sirkenin öyle kullanım alanları var ki!

● Yarım bardak karbonat ile yarım bardak sirkeyi tuvalete dökün. Fokurdama yaratan bu kimyasal reaksiyon sonunda tuvaletiniz kokulardan arınmış ve temizlenmiş olacaktır. Yine fırçaladıktan sonra üzerine bir kova kaynar su döküp sifonu çekin.

● 2 kaşık boraks,1 fincan sirke ve 500 ml sıcak su ile hazırladığınız karışımı, tuvalet çevresindeki ve diğer yüzeylerdeki mikropları öldürmek için püskürterek kullanabilirsiniz.

● Lavabo ve tuvalet açıcıların ana maddesi, cildi eritip geçebilecek özellikte aşındırıcı bir madde olan asittir. Yanlışlıkla yutulursa iç dokuları yakarak, mide ve bağırsak sistemine zarar verir.

Bunlar yerine;

● Öncelikle lavabo pompası ya da tesisatçı kılavuzu kullanın. Uygunsa lavabonun altını sökerek temizleyin. Mekanik çözümler daima kimyasal çözümlerden üstündür.

● Tıkanmış olan gidere, yarım bardak karbonat ve yarım bardak sirke döküp 15 dakika bekletin. Daha sonra sıcak su dolu bir çaydanlığı gidere boşaltın. Veya daha kolayı..

● Tıkanan lavaboya bir miktar kaynar sodalı su döküp bekleyin. Sonuca şaşıracaksınız.

● Koltuklarınız parlasın...

Koltuklarınızı lekelerden kurtarmak istiyorsanız temizleme suyuna bir miktar sirke ilave edip silerseniz sonuç mükemmel olacaktır.

Patatesler sapsarı

● Patatesin pişirme suyuna bir kaşık sirke koyun. Hem rengi sapsarı kalır, hem daha lezzetli olur.



Varisli damarlar için..

● Bir bezi elma sirkesine batırıp, sıkın. Bezi varisli bölgeye sarın ve 30 dakika bekletin. Bu süre içinde bacaklarınızı yukarı kaldırarak dinlendirin. Sabah-akşam tekrarlayın.