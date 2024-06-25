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Kadın - Aile Sirkencübin şerbeti: Mevlana uyumadan önce mutlaka içerdi! 5 dakikada böyle oluyor! Çok sayıda faydası var
Kadın - Aile

Sirkencübin şerbeti: Mevlana uyumadan önce mutlaka içerdi! 5 dakikada böyle oluyor! Çok sayıda faydası var

Yeniakit Publisher
2024-06-25 23:38:00 - 2024-06-25 23:51:21
Sirkencübin şerbeti: Mevlana uyumadan önce mutlaka içerdi! 5 dakikada böyle oluyor! Çok sayıda faydası var

Sirkencübin şerbeti tarifi. Sirkencübin şerbeti nasıl yapılır? Sirkencübin şerbeti için gereken malzemeler neler? Farklı bitkilerle, çeşitli karışımlarla hazırlanan şerbetler sağlık için son derece önemli. Adını pek duymadığınız ancak Osmanlı padişahlarını bile iyileştiren şifalı bir şerbet daha var ki faydaları saymakla bitmiyor.

Doğal bir antioksidan kaynağı olan elma sirkesi bu seferde içeceklerimizin arasında yer alıyor. Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen ve saray mutfağının meşhur şerbeti olan Sirkencübin Şerbeti tarifini sizler için hazırladık. Elma sirkesi ve balın saymakla bitmeyecek faydaları var.

Sadece elma sirkesi ve bal kullanılarak yapılan bu şerbet hem çok faydalı hemde yapımı çok basit olan bir tarif. 15 dakikada hazır!

MEVLANA’NIN EN SEVDİĞİ İÇECEK

Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği ve içmeden uyumadığı söylenen sirkencübin şerbetini, siz de kolaylıkla hazırlayabilir ve faydalanabilirsiniz. Padişahların zindelik sırrı bu fincanda.

Elma sirkesi sabahları aç karnına içilen ve zayıflamaya, yağ yakımına çok faydalı olan bir sirke çeşiti olarak tüketilmektedir. Elma sirkesi ile beraber enerji verici ve karaciğeri temizyen en önemli besinlerden bir tanesi olan balın bu muhteşem karışımını çok seveceksiniz. Verdiğimiz tarifte 1 bardak Sirkencübin Şerbeti için malzeme listeledik hızlı bir tarif olduğu için kişi sayınıza göre malzeme miktarlarını aynı oranda değiştirebilirsiniz.

VÜCUDU TEMİZLİYOR!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Osmanlı Dönemi'nde sıkça tüketilen sirkencübin veya sirkengebin şerbeti, günümüzde adı pek duyulmasa da oldukça basit bir şekilde yapılabiliyor. Bu şerbet özellikle vücudu ve organları temizleyici etkisiyle öne çıkıyor.

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