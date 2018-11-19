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Sirkeli ayvalı tart tarifi

Sirkeli ayvalı tart nasıl yapılır? İşte sirkeli ayvalı tart tarifi…

19 Kasım 2018 Pazartesi 21:17
Sirkeli ayvalı tart tarifi

MALZEMELER

1 kahve fincanı sirke
1 adet yumurta
1 paket (250 gram) margarin
4 çorba kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
1-2 çay kaşığı tarçın

HARÇ İÇİN

3 adet ayva
1 su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı tarçın

ÜZERİ İÇİN

Pudra şekeri

YAPILIŞI

Sirke, yumurta, margarin, toz şeker, vanilya ve kabartma tozunu karıştırın. Sert bir hamur elde edene dek azar azar un ekleyin Hamurun 1/3'ünü ayırıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Harç için ayvaların kabuklarını temizleyip çekirdek yataklarını çıkarın. Küp doğrayıp, toz şekerle birlikte pişirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Orta boy bir tart kalıbına tart hamurunu yayın. Ortasına ayvalı harcı yerleştirin. Tarçın serpip, buzdolabından aldığınız hamuru tartın üzerine rendeleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pembeleşene dek pişirin. Pudra şekeri ile süsleyip servis yapın.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 21:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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