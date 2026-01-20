Sirenler Mahmut Efe için çaldı: Evde eğitim gören minik öğrencinin mutlu günü! Polislik hayali gerçek oldu

  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana’da bedensel yetersizliği nedeniyle evde eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Mahmut Efe Denizdalan, hem derslerindeki başarısıyla hem de hayallerine olan tutkusuyla yürekleri ısıttı. Başarılı bir dönemin ardından takdir belgesi alan Mahmut Efe’nin polis olma hayaline, Adana Emniyet Müdürlüğü sessiz kalmadı. Küçük Mahmut, adına düzenlenen polis kartı ve üniformasıyla bir günlüğüne de olsa hayallerindeki kahramana dönüştü.

Merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi’nde yaşayan 12 yaşındaki Mahmut Efe Denizdalan, bedensel engeli nedeniyle okuluna gidemese de eğitiminden geri kalmadı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sağladığı evde eğitim hizmetiyle öğretmeni Emircan Öğüt’ten ders alan Mahmut Efe, bu azminin karşılığını takdir belgesi alarak aldı. Ancak onun için asıl büyük sürpriz, başarısını kutlamak için kapısını çalan toplum destekli polislerden geldi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dervişler Mahallesi’nde yaşayan Mahmut Efe Denizdalan, bedensel yetersizliği nedeniyle örgün eğitime devam edemedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın evde eğitim hizmeti kapsamında, öğretmeni Emircan Öğüt’ten evinde birebir eğitim alan Mahmut Efe, derslerini aksatmadan sürdürerek başarılı bir karneyle takdir belgesi aldı. Polis olma hayalini dile getiren Mahmut Efe’ye, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri ise sürpriz yaptı. Küçük öğrencinin adına düzenlenen sicilli polis kartı ile polis üniforması kendisine hediye edildi. Bir günlüğüne polis olan Mahmut Efe, ekiplerle birlikte polis aracıyla devriye atarak hayalini yaşadı. Büyük mutluluk yaşayan Mahmut Efe, "Çok mutluyum, polis olmayı çok istiyorum. Çok heyecanlandım, polis olmak çok güzel bir şey. Polisleri görünce dünya kadar mutlu hissettim" dedi.

