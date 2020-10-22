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Aktüel Sırbistan'da Meclis Başkanlığına İvica Dacic seçildi
Aktüel

Sırbistan'da Meclis Başkanlığına İvica Dacic seçildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:20:43 -
Sırbistan'da Meclis Başkanlığına İvica Dacic seçildi

BELGRAD (AA) - Sırbistan'da Meclis Başkanlığı görevine daha önce bakanlık ve Başbakanlık da yapan İvica Dacic seçildi.

Ülkede 21 Haziran'da yapılan genel seçimin ardından yeni meclis üyeleriyle bugün gerçekleştirilen genel kurulda, ulusal meclisin yeni dönemdeki başkanı belirlendi.

Tek aday olan Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) Genel Başkanı Dacic, yapılan açık oylamada yeni Meclis Başkanı seçildi.

Sırbistan'da 2014'ten beri dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapan Dacic, 250 sandalyeli Ulusal Meclisteki 225 milletvekilinin desteğini aldı.

Bu arada, Dacic, Dışişleri Bakanlığı yetkilerini bugün, geçici hükümetin Başbakanı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Ana Brnabic'e devretti. Hükümetten yapılan açıklamada, yeni Dışişleri Bakanı belli olana kadar bakanlık yetkilerinin Brnabic'te olacağı bildirildi.

54 yaşındaki Dacic, daha önceki hükümetlerde İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık da yapmıştı.

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