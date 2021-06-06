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Dünya Sırbistan ile Karadağ arasında büyük kriz! Savaş çıkabilir
Dünya

Sırbistan ile Karadağ arasında büyük kriz! Savaş çıkabilir

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, Sırbistan ile savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 12:40:00 -
Sırbistan ile Karadağ arasında büyük kriz! Savaş çıkabilir

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ve Hırvat Üyesi Zeljko Komsiç’i kabulünde, Sırbistan'ı sert bir dille eleştirdi.

Sırbistan'ın 1990'lı yıllardaki gibi "Büyük Sırbistan" hayallerine düştüğünü belirten Djukanoviç Sırbistan'ı Bosna-Hersek ve Karadağ'a müdahil olmakla, Balkanları karıştırmaya çalışmakla suçladı.

Djukanoviç Sırbistan'ı savaş çıkarmaya çalışmakla suçlayarak, gerekirse Sırbistan'a karşı savaşmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı. Müdahalelerin sürmesi durumunda Sırbistan ile savaşın kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Karadağ'ın etnik yapısı, Sırbistan'ın iddiaları ve politik gerginlikler

2021 itibariyle 620 bin nüfuslu Karadağ, 2006'da referandumla Sırbistan'dan bağımsızlığını kazanmıştı.

2011 nüfus sayımına göre Karadağ'ın nüfusunun %45'i Karadağlı, %28,5'i Sırp, %12,6'sı Boşnak, %5,3'ü Arnavut, kalanı da diğer etnik unsurlardan ve etnik kimliğini açıklamayanlardan oluşuyor. 2011'den bugüne nüfus artış hızlarına bağlı olarak Boşnak ve Arnavutların oranının arttığı, Sırpların oranının düştüğü, Karadağlıların oranının aynı kaldığı tahmin ediliyor.

Sırbistan, Sırp azınlık üzerinden ülkeye müdahil olmasının ötesinde Karadağlı etnik kimliğini tanımıyor ve Ortodoks oldukları için Karadağlıları da Sırp olarak kabul etmiyor. Bu da Karadağ milliyetçilerinin son dönemde büyük tepkisini çekiyor.

Uzun süredir Karadağ'ı yöneten cumhurbaşkanı Milo Djukanoviç'in partisi 'Karadağ Sosyalist Demokratlar Partisi' 2020 seçimlerinde başbakanlığı Sırbistan yanlısı ve Sırbistan tarafından desteklenen 'Karadağ'ın Geleceği İçin Partisi' lideri Zdravko Krivokapiç öncülüğündeki koalisyona kaptırmıştı.

Djukanoviç, Sırp olan Krivokapiç öncülüğünde koalisyon hükümeti kurulması için Sırbistan'ı Karadağ'da lobicilik yapmakla ve rüşvet dağıtmakla suçlamıştı.

Djukanoviç Sırbistan'ı, Karadağ'da Karadağlıların aslında Sırp olduğu fikrini yaymaya çalışmak, Karadağlıları Müslümanlara karşı kışkırtmak ve Ortodoksluk üzerinden Karadağlıları asimile etmeye çalışmakla da suçluyor.

Yakın döneme kadar tarihte Ortodoksluk üzerinden özellikle Müslümanlara karşı doğal müttefik olarak görülen Karadağlı ve Sırp milliyetçiliği ilk kez ciddi şekilde karşı karşıya gelmiş durumda.

Kaynak: Mepa News

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Yorumlar

32

sırbistan hırvatistan balkanların en büyük sorunlarından biri
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deniz

hemen müdahil olmalıyız balkanlarda biz hükmederiz durun bakim deyin ikisininde kulağını çekmek gerek
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