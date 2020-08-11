Sıra Bortam’da
Bor madeninin de içinde olduğu ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın seri üretimi başlıyor.
BORTAM, bakteri ve virüsleri yok ederek ortamı strerilize edecek. Toplu taşıma araçları, iş yerleri, okul ve evlerde kullanılabilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, coronavirüs salgınıyla mücadele çerçevesinde üretilen antibakteriyel el dezenfektanı BOREL’den sonra, ortam ve yüzey dezenfektanı BORTAM’ın da laboratuvar sürecinin tamamlanmasıyla seri üretime başlandığını, BORTAM’ın ortamdaki bakteri ve virüsleri yok edeceğini söyledi.