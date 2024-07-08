ŞİÖ’yü kötüledi Avrupa Birliği’ni övdü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Romanya'daki Sosyalist Enternasyonal toplantısı dönüşü Edirne’ye uğradı. Dün partisinin il başkanlığında ve Edirne Belediyesi’nde vatandaşlara seslenen Özel, asgari ücret zammını söke söke alacaklarını iddia etti. Emekli maaşlarını önce asgari ücrete, sonra da bir buçuk asgari ücrete çekeceklerini öne sürdü. Özel, Batı'yı öven, yükselen Doğu ülkelerini küçümseyen tavrını burada da sürdürdü. Özel, “Yöneticiler zengin olsun, saraylarda otursun, en pahalı limuzinlere binsin, uçan saraylarla uçsun’ diyenler Şanghay İşbirliği Örgütü’ne doğru gidebilirler” dedi. Özel’in 9 ülkeyle dünya nüfusunun yüzde 40’ını, küresel gayrısafi hasılanın yüzde 30’nu temsil eden Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ile 27 ülkeli Avrupa Birliği’ni (AB) karşılaştırırken yalnızca kişi başına düşen milli geliri baz alması dikkat çekti.

‘10-12 KAT FARK VAR’

Özgür Özel, Avrupa Birliği ile ŞİÖ’yü şöyle karşılaştırdı: “İktidarlarının ilk başında ‘mış’ gibi yapan, Avrupa Birliği hedefi koyan, bunun üzerinden Avrupa’nın Türkiye’de aydınların desteklerini sağlamaya çalışanların, bugün o yaptıklarının takiye olduğu, Avrupa Birliği hedefleri kalmadıkları, dün Şangay İşbirliği Örgütü’nü hedef gösterdiklerini hatırlayalım. O gösterilen hedefte maalesef, hem Dışişleri Bakanı, hem Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği hedefte ortalama milli gelir 4 bin 500 dolar. Oysa Avrupa Birliği hedefinde ortalama milli gelir yeni üyelerin düşürmesine rağmen 45 bin dolar. Avrupa Birliği’nin gerçek ortalama milli geliri 55 bin dolar. Birbirinin arasında 10-12 kat milli gelir farkı olan iki yapıdan bahsediyoruz.

‘GELİŞMİŞ DEMOKRASİ VAR’

Rusya, Çin ve İran’ı da önemsediklerini ama asıl hedeflerinin AB olduğunu bildiren Özel ŞİÖ’de yöneticilerin zengin, halkın fakir olduğunu iddia etti. Batı’nın sömürgeci ve çifte standartlı yaklaşımlarına ise değinmeyen Özel şöyle devam etti:

Biz elbette Asya ve Avrasya’yı da Çin, İran, Rusya’yı da önemsiyoruz. Ama 75 yıl önce kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi’ne ve 60 yıl önce İsmet Paşa’nın zamanında başvuru yaptığımız Avrupa Birliği hedefini yeniden sahipleniyoruz. Ümit ediyoruz, ilk seçimden sonra, CHP iktidar olduktan sonra biz yine sıfır atacağız. ‘Yöneticiler zengin olsun, saraylarda otursun, en pahalı limuzinlere binsin, uçan saraylarla uçsun’ diyenler Şanghay İşbirliği Örgütü’ne doğru gidebilirler. Ama orada halk fakir. 4 bin 500 dolar. ‘Yöneticiler mütevazı ama halk zengin olsun’ diyenler Avrupa Birliği hedefinin peşinde yürüyebilirler. Orada tam 10 kat zengin halklar var. Gelişmiş bir demokrasi var. Bu yürüyüşümüz devam edecek.

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