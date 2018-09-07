Sinüzitten korunmak için neler yapılmalı?

12 hafta içinde iyileşen sinüzit akut, 12 haftadan uzun süre belirtileri devam eden sinüzit türü ise kronik olarak tanımlanıyor ve taşıdıkları riskler türüne göre değişkenlik gösteriyor.

Anatomik faktörler, alerjik etkiler, yapısal bozukluklar, bağışıklık sistemi, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, diş enfeksiyonları ve geniz eti de sinüzite yol açabiliyor.

Akut sinüziti bulunan ergenlerde baş ağrısı, yüz ağrısı, geniz akıntısı ve ateş en sık karşılaşılan yakınmalar... Çocuklarda ise yakınmalar daha az belirgin. Akut sinüzitler sıklıkla baş ağrısıyla birliktedir. Ağrı, özellikle başın öne eğilmesi sırasında, kafada basınç hissiyle beraber ve zonklayıcı tarzda hissedilir. Kronik sinüzitte ise ağrı, başın tepesinde veya içinde, şakaklarda, enseye yakın baş bölgesinde, alında, yanak üzerinde veya göz çevresinde hissedilebilir.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Sinüzitten korunmak için bazı önlemler alınması gerek.. Bunlar özellikle soğuk havalarda başa bere takılması, ıslak saçla dışarı çıkılmaması, her banyodan sonra saçların mutlaka kurutulması ve hava akımına maruz kalınmaması.. Ayrıca mevsime göre elbiseler giyilmeli, soğuk havaya maruz kalınmamalı, grip veya soğuk algınlığı varsa bu mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü, sinüzitler genellikle grip ve soğuk algınlığını takiben görülmekte.. Özellikle kış aylarında vitamin yönünden zengin besinler yenilmeli.

Sinüzit belirtileri olanların mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına gitmesi ve ilaç tedavisi görmesi gerek...

Hastalık daha fazla ilerlemeden önüne geçilmelidir. Kronik sinüzitler de ise ancak ameliyatla tedavi şansı mümkündür.



Akut sinüzitler genellikle çocuklarda, kronik sinüzitler genellikle erişkinlerde görülür. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonunun ve alerjinin sık görülmesine bağlı olarak sinüzit görülme sıklığı da artmaktadır. Erişkinlerde daha ziyade anatomik bozukluklara bağlı olarak kronik sinüzit görülmektedir...