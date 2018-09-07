THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Sinüzitten korunmak için neler yapılmalı?

Basit bir hastalık gibi görünen sinüzit, ihmal edildiğinde vahim sonuçlara sebep oluyor. Menenjit, beyin zarı altında iltihaplanma ve körlük bunlar arasında.

07 Eylül 2018 Cuma 17:06
Sinüzitten korunmak için neler yapılmalı?

12 hafta içinde iyileşen sinüzit akut, 12 haftadan uzun süre belirtileri devam eden sinüzit türü ise kronik olarak tanımlanıyor ve taşıdıkları riskler türüne göre değişkenlik gösteriyor.

Anatomik faktörler, alerjik etkiler, yapısal bozukluklar, bağışıklık sistemi, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları, diş enfeksiyonları ve geniz eti de sinüzite yol açabiliyor.

Akut sinüziti bulunan ergenlerde baş ağrısı, yüz ağrısı, geniz akıntısı ve ateş en sık karşılaşılan yakınmalar... Çocuklarda ise yakınmalar daha az belirgin. Akut sinüzitler sıklıkla baş ağrısıyla birliktedir. Ağrı, özellikle başın öne eğilmesi sırasında, kafada basınç hissiyle beraber ve zonklayıcı tarzda hissedilir. Kronik sinüzitte ise ağrı, başın tepesinde veya içinde, şakaklarda, enseye yakın baş bölgesinde, alında, yanak üzerinde veya göz çevresinde hissedilebilir.

KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Sinüzitten korunmak için bazı önlemler alınması gerek.. Bunlar özellikle soğuk havalarda başa bere takılması, ıslak saçla dışarı çıkılmaması, her banyodan sonra saçların mutlaka kurutulması ve hava akımına maruz kalınmaması.. Ayrıca mevsime göre elbiseler giyilmeli, soğuk havaya maruz kalınmamalı, grip veya soğuk algınlığı varsa bu mutlaka tedavi edilmelidir. Çünkü, sinüzitler genellikle grip ve soğuk algınlığını takiben görülmekte.. Özellikle kış aylarında vitamin yönünden zengin besinler yenilmeli.

Sinüzit belirtileri olanların mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına gitmesi ve ilaç tedavisi görmesi gerek...

Hastalık daha fazla ilerlemeden önüne geçilmelidir. Kronik sinüzitler de ise ancak ameliyatla tedavi şansı mümkündür.

Akut sinüzitler genellikle çocuklarda, kronik sinüzitler genellikle erişkinlerde görülür. Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonunun ve alerjinin sık görülmesine bağlı olarak sinüzit görülme sıklığı da artmaktadır. Erişkinlerde daha ziyade anatomik bozukluklara bağlı olarak kronik sinüzit görülmektedir...

 

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 17:06
  1. Ağrı
  2. sinüzit
  3. sinüzitten nasıl korunulur

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?
    1. Lise 4. nakil yerleştirme sonuçları ne..
    2. 3'lü zirve sonrası Trump'ın Suriye..
    3. MEB 4. nakil sonuçları açıklandı mı?
    4. Narsist çocuk yetiştirmemek için...
    5. Apartman yöneticisinin iddiası üzerine..
    6. Bilgisayar karşısında çalışanlar bu..
    7. İstanbul'da geniş çaplı 'Kurt Kapanı..
    8. KPSS davasında 5 FETÖ'cüye hapis cezası
    9. Türk gemisi Yunanistan'da karaya oturdu
    10. Özel okul teşvik sonuçları açıklandı!..
    11. Sinüzitten korunmak için neler..
    12. Dünya tarihi zirveye kilitlenmişken..
    13. CHP MYK sonrası, ittifak açıklaması!..
    14. Büyük Set Resifi'ni robotlar koruyacak
    15. YTB'den yurt dışında yaşayan gençlere..
    16. Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci depremi
    17. Terörden hüküm giydi, "demokrasi" dedi!
    18. Süper Lig ekibinden açıklama: Aykut..
    19. DGS görsel sanatlar ve görsel iletişim..
    20. Afganistan'da polis karakolu hedef..
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    Turgay Ciner, Erdoğan’a savaş mı açtı?
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak, sapık" Rıza Zelyut iyice azıttı
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!
    İşte Bilal Erdoğan'ın o masada olma nedeni!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi için yürüyüş başlattı
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20