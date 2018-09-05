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Sinüziti başka hastalıklarla karıştırmayın

Sinüzit baş ağrısına sebep olabilir. Ancak günlük hayatımızda karşılaştığımız baş ağrılarının ancak küçük bir kısmını sinüzitler oluşturur! Soğuk algınlığı bir haftayı geçerse veya sürekli diş hastalıkları çekiyorsanız sinüzit muayenesi olmalısınız.

05 Eylül 2018 Çarşamba 20:01
Sinüziti başka hastalıklarla karıştırmayın

Kafatasının daha çok ön bölümünde bulunan içi hava dolu boşluklar olan sinüslerin görevlerini normal olarak yerine getirebilmesi için kanalların açık, salgı yapısının normal ve bunları taşıyan tüylü hücrelerin de sağlıklı olması gerekmektedir. Sinüslerden biri, birkaçı ya da hepsinin iltihaplanması durumunda da sinüzit oluşmaktadır.

SİNÜZİTİ DİĞER HASTALIKLARDAN AYIRAN BELİRTİLER

Sinüzit nadir olarak bronşit ile bir arada görünebilir. Hastalar, burun ve sinüslerdeki dolgunluk ve tıkanıklıkta olduğu gibi baş ağrısını da sinüzit olarak yorumlayabilmektedir. Günlük yaşamda karşılaşılan baş ağrılarının aslında küçük bir kısmını sinüzitler oluşturmaktadır. Sinüzite bağlı baş ağrıları, tipik olarak soğuk algınlığı ile burun tıkanıklığının arkasından gelmektedir. Sinüzitte daha çok alın, göz çevresi ve yüzde ağrı oluşmakta ve ağrı yere eğilmekle birlikte artmaktadır. Sinüzitte, migrende olduğu gibi bulantı oluşmamakta ve ağrı, krizler halinde gelmemektedir.

Sinüzitte burun akıntısı, hem yapışkan hem de iltihap yüzünden sarımsı yeşil renkte olabilir. Alerjik burun hastalıklarında ise akıntı, bol miktarda ve su gibidir. Sinüzit nadiren komşu olduğu göz ve beyinde de enfeksiyonlara yol açabilir.

HASTALIĞIN SEBEBİ NE?

Koruyucu mekanizmaların bozulması sonucu sinüzit oluşmaktadır. Bu mekanizmaların en önemlisi tüylü hücrelerin yaptığı temizliktir. Hücrelerin çalışması daha çok soğuk algınlığı denilen virüslerle bulaşan hastalıklar sırasında bozulmakta; bu esnada ayrıca sinüslerin içini döşeyen örtü de kalınlaşmaktadır.

SİNÜZİT EN SIK HANGİ DURUMLARDA GÖRÜLÜYOR?

Sıklıkla soğuk algınlığı geçirenlerde

Polipleri olanlarda

Sigara kullananlarda

Alerjisi olanlarda

Salgı yapısı çok yapışkan olanlarda

Burun orta bölmesinin, sinüs kanallarının olduğu yerlerde çıkıntı yapması hali demek olan Septumlarda

Hava kirliliğinde

Soğuk algınlığı bulguları olmayan tek taraflı sinüzitlerin, diş hastalıkları ile diş çekiminden kaynaklanma ihtimalini akla getirmektedir. Basit bir soğuk algınlığında görülen şikâyetler ortalama 1 hafta sürmektedir. Bu süreden sonra devam eden şikâyetler, doktora başvurmayı ve sinüzit tedavisini gerektirmektedir.

Tedavisinde; sinüslerin havalanmasını kolaylaştıran ilaçlar yeterli olmazsa; ameliyat yapılmaktadır.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 20:01
  1. sinüzit
  2. sinüzit belirtileri

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