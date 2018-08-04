Sinüzit baş ağrısı yapar mı?

İnsan kafatasında burun boşlukları çevresindeki kemiklerin içinde bulunan ve burun boşluklarına açılan kemik boşlukları sinüs olarak adlandırılır. Sinüzit hastalığı da bu boşlukların yüzeyindeki mukoza zarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkar.

Sebebi ise bu boşlukları temizleyen ince kanalların tıkanması ve tıkanıklığın açılmaması, ilerlemesi durumunda kronikleşmesidir. Solunum yolu enfeksiyonları, alerjik sebepler ve geniz eti gibi durumlar da sebepler arasında gösterilebilir. Sinüzitin hem belirtisi hem de sonucu olarak baş ağrısı önemli bir konudur.

Burun tıkanıklığı durumlarında kişiler genelde sinüslerinin açılması için kuru havanın iyi geldiğini düşünmektedir. Ancak sanılanın aksine burnun tamamen kurumasına engel olmak gerekir.

Aksi takdirde aniden ve dış müdahaleler ile kuruyan sinüs boşlukları tahriş olmakta ve sinüsler ile başın ciddi bir şekilde ağrımasına neden olmaktadır. Bu nedenle havanın bir nebze nemli olması gerekir.

Baş ağrısı yaşanıyorsa tıkanıklığın açılması için sıcak suyla duş almak, bol miktarda su tüketmek, buruna tuzlu su çekmek (çekilemiyorsa damlalık kullanılabilir) veya sıcak su ile ıslatılan bir havluyu yüze koyarak sinüsteki mukusun yumuşaması sağlanmalıdır.

Sırtüstü uzanmak tıkanıklığın açılmasına yardımcı olmayabilir. Bunun yerine yüksek yastıklar üzerine uzanmak ve daha rahat nefes almayı sağlamak önemlidir. Bir de yüzüstü uzanmak da burun yollarını açarak baş ağrısının hızlıca azalmasını sağlayacaktır. Eğer her şeye rağmen baş ağrısı geçmiyorsa doktora görünmekte fayda vardır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.