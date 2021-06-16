Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Ülkemizde 14 Ocak’ta başlayan aşılama uygulamaları hızla sürüyor. 16 Haziran 10.30 itibariyle toplam 36.135.729 doz aşı yapıldı. Aşı randevusu almak isteyenler ise Sinovac randevularının açılmadığını belirtiyor. Peki, Sinovac aşı randevusu nasıl alınır?

Sinovac randevuları ne zaman açılacak? Sinovac aşısı gelmeyecek mi?

MHRS, E Nabız ya da ALO 182 üzerinden aşı randevuları alınıyor. Vatandaşlara Biontechve Sinovac aşısından birini seçme hakkı tanınıyor. Ancak bir süredir Çin aşısı yani Sinovac randevusu oluşturulamıyor. Bu durum aşı tedarikiyle ilgili. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu Sabah’a yaptığı açıklamada, “Bu ay için planlanan 30 milyon doz BioNTech aşısının yaklaşık yarısı teslim edildi, tedarik süreci planlandığı gibi ilerliyor. Bugün itibarıyla 3.5 milyon doz Sinovac aşısının da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Çin'den izni çıkan aşının yeni partisinin toplamda 14.5 milyon doza ulaşması öngörülüyor. Bu sayede, Sinovac aşısı olmayı bekleyenlerin taleplerinin karşılanması hedefleniyor” ifadelerini kullanmıştı.

Sinovac aşısının ne zaman kaç doz geleceğiyle ilgili şimdilik yeni bir açıklama bulunmuyor. 16 Haziran’da yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından Bakan Koca’nın bu konu hakkında bilgilendirme yapabileceği düşünülüyor.